Sassari: domani due celebrazioni in occasione dell’80° anniversario della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

In occasione della ricorrenza dell’(1939),sono previsti due appuntamenti celebrativi realizzati in collaborazione tra l’Arcidiocesi di Sassari, l’Università di Sassari e la Fondazione Accademia, cui prenderà parte S. Em. card. Angelino Becciu.S. Ecc. Rev.ma Mons. Gian Franco Saba, Arcivescovo di Sassari, e il Magnifico Rettore Massimo Carpinelli apriranno il Convegno dedicato alla figura artistica e umana dell’artista turritano Costantino Spada (1922-1975), autore dell’imponente ciclo di affreschi che costituiscono l’impianto decorativo della Basilica. La relazione “Costantino Spada e il sacro” sarà presentata dalla prof.ssa Alma Casula per l’Accademia delle Belle Arti di Sassari “Mario Sironi”, con la partecipazione dell’artista sarda Maria Giovanna Cherchi. L’intervento conclusivo è affidato a S. Em. card. Angelino Becciu, che presiederà successivamente,concelebrato da Mons. Arcivescovo e dagli altri sacerdoti della Diocesi.