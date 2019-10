Sanità, APMARR: “Interrotta l’erogazione di farmaci biologici ai pazienti reumatici”

Da un paio di settimane – denuncia Mariella Piredda, referente APMARR Regione Sardegna – le farmacie ospedaliere di diverse ASL regionali, a causa del mancato rifinanziamento del budget, non erogano più i farmaci biologici necessari per la cura delle patologie reumatiche. Una situazione inaccettabile in cui, a seguito di problemi burocratici e amministrativi, viene meno la tutela della salute dei pazienti. Chiediamo pertanto l’intervento dell’assessore regionale alla sanità Mario Nieddu affinché attivi subito le opportune verifiche per risolvere la situazione.