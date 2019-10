Salmonella nelle mandorle macinate di Aldi

Nel prodotto «Mandorle macinate Happy Harvest» venduto da Aldi Suisse SA è stata riscontrata la presenza di salmonelle. Non possono essere esclusi rischi per la salute. Lo segnala l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria svizzero (USAV) che nel contempo raccomanda di non consumare il prodotto in questione. Aldi lo ha immediatamente ritirato dalla vendita e ha avviato un richiamo.

Durante un controllo autonomo nelle «Mandorle macinate Happy Harvest» è stata rilevata la presenza di salmonelle. Il servizio di tutela dei consumatori e di veterinaria di San Gallo ha informato l’USAV in merito. Si tratta delle confezioni da 200 grammi con termine minimo di conservazione fissato al 14 aprile 2020.

La salmonellosi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è un’infezione che provoca diarrea ed è causata da batteri del genere Salmonella. L’intervallo di tempo che intercorre tra l’infezione e la comparsa dei sintomi quali diarrea improvvisa accompagnata da mal di pancia e talvolta vomito, nausea e febbre va da alcune ore a qualche giorno. Alle persone che hanno già consumato il prodotto si consiglia di consultare il medico di famiglia qualora si presentino i sintomi indicati sopra.