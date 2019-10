Roma. Domenica 6 ottobre la Giornata Nazionale FIABA DAY per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche

Domenica 6 ottobre 2019, dalle ore 9 alle ore 19, in piazza Colonna a Roma, si svolgerà la XVII edizione della “Giornata Nazionale FIABA DAY per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche”, evento organizzato da FIABA in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. La manifestazione ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica e il messaggio augurale del Santo Padre Papa Francesco. L’evento ha inoltre ricevuti il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regione Lazio, Roma Capitale, Responsabilità Sociale Rai e Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. La campagna di sensibilizzazione di quest’anno, dal titolo “La città che vorrei”, si focalizza sulla città intesa come spazio fisico di progettazione e come luogo di relazioni, in quanto dal suo grado di accessibilità dipende la possibilità per tutti i cittadini di muoversi liberamente, accedendo ai servizi offerti e mantenendo una vita sociale attiva.

Alle ore 9.30 Palazzo Chigi aprirà le sue porte alle visite guidate per gruppi di persone con disabilità e loro accompagnatori. I visitatori saranno accolti dai funzionari di Palazzo Chigi e dallo staff di FIABA.

Durante la giornata si alterneranno, sul palco posizionato a Piazza Colonna,momenti di dibattito e di intrattenimento, durante i quali sarà disponibile anche il servizio di interpretariato LIS a cura dell’Istituto Statale per Sordi di Roma –ISSR.

Alle ore 10.00 i saluti delle autorità, tra cuiil Vicario e il Segretario particolare della Vice Ministra agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Emanuela Del Re Valerio Caruso e Nicolamaria Coppola, e il Disability Manager di Roma Capitale Andrea Venuto.Seguirà in piazza, alle ore 10.30,l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri.

Numerosi i dibattiti in programma. Alle ore 11.00 saranno affrontate le tematiche relative a sanità ed assistenza con la partecipazione diGiovanni Salerno Direttore Generale dell’Istituto Helvetico Sanders, Claudio Mazzeo Direttore sanitario dell’Istituto HelveticoSanders, Biancamaria Mancini Responsabile Ricerca e Sviluppo dell’Istituto Helvetico Sanders, Maria Stefania Putzu del Centro Elaborazione Servizi alla Persona, Giovanni Manganiello della IRC Comunità e la Co-founder & Marketing Manager di UGO Michela Conti.

A seguire, si parlerà di scuola e inclusione con il delegato della Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del MIUR Guido Dell’Acqua, il Consigliere del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Paolo Nicolosi, il Presidente di GEOWEB Marco Nardini, la Coordinatrice Innovazione nella scuola e Community manager di Fondazione Mondo Digitale Cecilia Stajano e la professoressa Rosaria Brocato del Dipartimento Scuola FIABA.

Successivamente,il dibattito si sposterà sul mondo del digitale con la partecipazione dell’Amministratore Delegato di Bancomat S.p.A.Alessandro Zollo, del Direttore Generale di CBI S.c.p.a. Liliana Fratini Passi e del Presidente dell’Associazione Cuore Digitale Gianluca Ricci.

Alle ore 12.00 il testimone passerà a Maria Pangaro Vice Presidente del Movimento Cristiani Lavoratori, Lynda Johnson di W.A.Y.S. Cooperativa Sociale Onlus e Mariella Bruno di Diversity Opportunity,le quali tratteranno l’importanza della diversity nel mondo del lavoro.

Alle ore 12.30il dibattito sulla mobilità insieme alla Responsabile Servizi alla Clientela di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.Simona Cristofarie all’Amministratore Delegato di MES –Meccanica per L’Elettronica e Servomeccanismi Carlo Piscitelli.

I dibattiti si concluderanno alle ore 13.00 con le testimonianze disport con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, Carmelo Mandalari Segretario Generaledi GS FLAMES Gold, Salvatore Pezzutoe Susanna Casubolodi Oltre la Rete, e Thaira Mangiapelo di Polisportiva 91.

Non solo dibattiti, ma anche tanto intrattenimento. Dalle 14.00 alle18.00, sul palco si esibiranno il cantante e imitatore Luca Virago, il gruppo artistico “Le Maghe”, la cantautrice e compositrice Linda D, il cantautore DAEV, la Ragazza del Chewing Gume Mounsieur David, anima e fondatore del Feet Theater.

Alle 11.30 e alle 16.30,presso gli stand allestiti accanto al palco,i volontari delle organizzazioni CESAP, Volontariato per Te – ODV,Emergenza Sordi APS e IRC Comunità terranno delle dimostrazioni di primo soccorso per tutte le fasce di età.

Per tutta la giornata, in piazza, verranno distribuiti materiali della Pizzardi Editore e della Panini per i più piccoli.