Ripartono gli allenamenti ad Asseminello: Pinna e Faragò in gruppo

Questo pomeriggio ad Asseminello il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista dell’amichevole di venerdì sera alla Sardegna Arena contro il Pogoń.

Dopo il pareggio contro la Roma la squadra di Maran ha avuto un paio di giorni per riposare, ma ora riprendono gli allenamenti. Senza i nazionali Ionita (Moldavia), Nandez (Uruguay), Olsen (Svezia), Pellegrini (Italia U21), Walukiewicz (Polonia U21) i rossoblù hanno lavorato in palestra per fare una seduta incentrata sulla forza, per poi spostarsi in campo per una partitella.

La pausa nazionale, però, porta delle buone notizie al mister: è tornato in gruppo Faragò, fuori dallo scorso maggio a seguito di un infortunio all’anca, ha lavorato con i compagni e ha svolto tutto l’allenamento. Si aggiunge anche Simone Pinna, fuori per l’ultima di campionato per via di un attacco febbrile. Lavorano ancora a parte Klavan, Lykogiannis e Pisacane, quest’ultimo infortunatosi nella scorsa trasferta contro i giallorossi.

La squadra sarà impegnata venerdì sera alla Sardegna Arena (ore 20:30) per l’amichevole internazionale contro il Pogoń, formazione che al momento comanda il massimo campionato polacco.