Radio Internazionale: il 3 ottobre riprende “Filo diretto” con il Sindaco di Olbia Nizzi

Filo diretto è uno spazio dedicato al primo cittadino che, attraverso la radio, comunica direttamente con i suoi concittadini, senza filtri. La sua voce diventa il mezzo per raccontare ciò che accade in città.

Filo Diretto è l’ennesimo importante tassello utile per costruire, nella maniera più completa possibile, l’immagine di una città cresciuta in fretta, che convive con problematiche diverse fra loro e con esigenze in continua evoluzione.

Sarà possibile ascoltare in diretta la puntata in onda alle ore 11:00 di giovedì 3 ottobre anche dallo streaming del sito www.radiointernazionale.it, dalla app Olbia City Coast Emerald, dalla diretta audio/video Facebook sulla pagina @Radiointernazionale CostaSmeralda, la tua radio da sempre, dalle frequenza FM 92,8 – 96,00 di Radio Internazionale Costa Smeralda e sulle linea Aspo.

Gli Speciali di Ana Maria

Nel pomeriggio, tornano Gi speciali di Ana Maria, ospite della puntata il giornalista e scrittore Vindice Lecis, protagonista dell’estate 2019 con le numerose presentazioni del libro “Il visitatore”, per tutti un vero successo editoriale. Dopo l’esperienza politica per la coonquista della carica di Presidente della Regione, Vindice Lecis è tornato al suo grande amore: la scrittura. Romanzi storici capaci di disegnare eroi di ieri più che mai attuali.

Ana Maria, con la sua innata dolcezza e la sapiente curiosità, contibuirà alla conoscenza di un grande giornalista, oggi anche amato scrttore.

In entrambi i casi sarà possibile interagire con i protagonisti attraverso la pagina social @radiointernazionale CostaSmeralda, la tua radio da sempre.

Radio Internazionale Costa Smeralda è l’unica emittente radiofonica, con sede a Olbia, che si occupa attivamente del territorio e delle sue problematiche e che a dicembre 2019 festeggerà 41 anni di attività con la freschezza di sempre.