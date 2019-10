Radio

Radio Internazionale Costa Smeralda: il 23 ottobre, in diretta con Soleandro

Dopo aver creato l'opera musicale più amata del Mediterraneo “Savitri”, divulgata in rete tramite il sito che ha promosso il concorso The Perfect, Soleandro ha deciso di salpare verso i sardi di tutto il Mondo per regalare musica, suoni ed emozioni, a chiunque voglia partecipare al progetto Coros, iscrivendosi al contest canoro che vedrà protagonista il suo nuovo brano “Gira sa roda”.