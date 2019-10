Cronaca

Procura di Lanusei: cancelliera interdetta dall’esercizio delle funzioni, è indagata

La Polizia di Stato, a seguito di indagini coordinate dalla Procura di Cagliari, ha eseguito, lo scorso mese di aprile, una misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio - per la durata di sei mesi - nei confronti di Asoni Anna Rosa, cancelliera in servizio presso la Procura della Repubblica di Lanusei per i reati di falso ideologico e accesso abusivo alle Banche Dati della Procura.