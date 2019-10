PRiSMaMED: economia circolare da gusci di cozze e ostriche

In altre parole, sviluppo dell’economia circolare legata al recupero integrale dei prodotti di scarto tipici della pesca e acquacoltura, attraverso una gamma di azioni e procedure.

Dal programma principale nasce un progetto pilota, “Realizzazione attività di filiera rifiuti molluschicoltura”, caratterizzato da un alto tasso di innovazione.

È per questo che è nata un’alleanza di progetto tra Flag Nord Sardegna, Istituto di Istruzione Superiore Amsicora di Olbia e Coldiretti del Nord Sardegna.

Il progetto: PRiSMaMED

In sostanza, attraverso opportuni trattamenti, i gusci dei molluschi smettono di essere rifiuti e diventano nuovo valore: oggetti come cornici, gioielli, utensili, oppure ammendante agricolo da utilizzare in orticoltura.

Un contributo, che potrà all’inizio essere limitato come può esserlo una sperimentazione, ma che può aprire la strada ad un cambio del modello culturale e di consumo nelle nostra comunità costiere e non solo.

Il progetto è stato presentato, molto simbolicamente, proprio nell’Aula Magna dell’IPIA in Via Emilia a Olbia, di fronte agli studenti delle quinte classi dell’Amsicora.

Presenti il Dirigente Scolastico dell’Amsicora, Gianluca Corda, il Direttore di Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti, e Benedetto Sechi, Presidente del Flag Nord Sardegna.

Le dichiarazioni

La proposta del FLAG Nord Sardegna, di aderire come scuola al Progetto PRiSMaMED, è stata da noi accolta con grande favore perché valorizza un progetto del nostro istituto, iniziato tre anni fa e coordinato dal Prof. Ciro Punzo, nel quale si è cercato con successo di valorizzare un rifiuto, i gusci delle cozze e di altri molluschi, attraverso il loro riutilizzo – afferma Corda, mentre Mazzetti sottolinea – L’opportunità costituita per Coldiretti dalla destinazione sperimentale del sottoprodotto della macinazione come ammendante agricolo nelle nostre aziende che aderiranno al progetto.

Dal canto suo, il Presidente del Flag, Sechi, sostiene che:

Il valore aggiunto di questo gruppo di progetto consiste nella possibilità di chiudere una filiera in modo sostenibile: produzione, consumo, riciclo, nuovo utilizzo; in pratica, la sintesi della missione istituzionale del Flag Nord Sardegna, portare valore nelle comunità locali con grande attenzione all’equilibrio delle risorse.

Per il Partenariato del Flag Nord Sardegna hanno preso parte alla presentazione il Vicesindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Langella, il Presidente dell’Area Marina Protetta di Tavolara, Alessandro Casella, e il Direttore di AGCI Gallura, Filippo Sanna.