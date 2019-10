Prima convocazione in nazionale per Marigosu e Carboni

Il CT della Nazionale Under 19, Alberto Bollini, ha convocato Andrea Carboni e Federico Marigosu per i due match in Portogallo. La contemporanea convocazione di due rossoblù per una spedizione dell’Under 19 non si verificava dal 2013.

Buone notizie per la primavera rossoblù. Andrea Carboni e Federico Marigosu sono stati chiamati a vestire la maglia azzurra under 19 per i due test di Bragança (11 ottobre) e Mirandela (il 14) contro i coetanei lusitani.

Il difensore di Tonara e il trequartista di Decimomannu (classe 2001) sono ormai un punto fermo della squadra di Max Canzi, mister della primavera. Un grande risultato per la società sarda, perché da diverso tempo sta puntando sul progetto giovani.

