Prevenzione del tumore al seno: 22 e 25 di ottobre, nei locali della SMAC a Sassari

Martedì 22 ottobre

La giornata del 22 ottobre, inserita tra gli eventi dell’Ottobre Rosa, si svolgerà dalle 9 alle 17 nei locali al piano terra della seconda stecca bianca (fronte scala E), in viale San Pietro 43. Per l’occasione sarà predisposto un piano visite gratuite su prenotazione (079 22.84.34), in accordo con i chirurghi senologi.

L’evento voluto dalla SMAC può essere considerato un appuntamento speciale, perché la struttura in realtà non effettua screening mammografici. La Smac, infatti, nata il 5 giugno 2017, è un percorso assistenziale di senologia aziendale al quale possono accedere le pazienti sintomatiche che fanno la richiesta tramite il numero verde, lo sportello o via mail (smac@aousassari). Quindi le pazienti sintomatiche provenienti dallo Screening senologico e dalla Senologia clinica territoriale munite di impegnativa.

L’obiettivo della SMAC è garantire un’assistenza multidisciplinare e multiprofessionale adeguata alle donne con patologia mammaria, dalla diagnosi alle terapie mediche e chirurgiche, dalla riabilitazione al supporto psicologico. Dalla sua attivazione sono 2.577 le pazienti che hanno chiamato il numero verde per fissare un appuntamento in urgenza e follow up. Dal 1° gennaio 2019 al 15 ottobre, poi, sono 360 le pazienti prese in carico dalla struttura.

Sono riprese, intanto, dal 14 ottobre le sedute per le biopsie chirurgiche in anestesia locale, che vengono effettuate due volte alla settimana nel blocco operatorio della Clinica Ostetrica. Attraverso una serie di progetti ad hoc, inoltre, e a sedute calendarizzate è stato avviato l’abbattimento delle liste d’attesa per gli interventi chirurgici in anestesia generale.

Venerdì 25 ottobre

Il 25 ottobre, invece, in occasione del Bra Day, la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria, la Chirurgia Plastica dedicherà un pomeriggio al tema. Nei locali della SMAC, dalle 15 alle 15:30, il direttore della struttura, il professor Corrado Rubino, incontrerà le pazienti per parlare di ricostruzione mammarie. Dalle 15:30 alle 18 i medici della struttura hanno programmato colloqui individuali e visite gratuite con le pazienti.

Sarà possibile prenotarsi per la giornata, chiamando la SMAC al numero 079 22.84.34, a partire da mercoledì 23 ottobre, tra le 8:30 e le 13.