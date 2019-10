Premio Calabria arte e cultura 2019: vince l’autrice cosentina Dora Capalbo

Una giuria altamente qualificata, dislocata in tutta Italia, ha premiato la sua lirica “Abbi cura“. Tema principale della composizione è l’importanza di accudire consapevolemente ed amorevolemente la propria anima, perché, come recitano alcune strofe:

La Capalbo, a giorni, riceverà un’opera sculturea dell’affermato maestro artigiano calabrese Telemaco Tucci.

La poetessa non è nuova a questi riconoscimenti: nel corso degli anni ha partecipato a numerosi concorsi letterari nazionali ricevendo premi e pergamene (“Premio della Giuria”,”Premio della critica”, “Menzione d’Onore, Menzione Speciale”,”Diploma di merito”, vari risonoscimenti in opere d’arte, ecc).

Scrive da molti anni poesie e racconti e, come lei stessa afferma: “Ama dare voce alle emozioni che vive“.

Vedere la mia poesia premiata – ha dichiarato l’autrice calabrese – è stata un’enorme emozione. Per questo ringrazio la commissione giudicatrice e i promotori dell’evento culturale, il giornalista Fiore Sansalone e la dott.ssa Monica Vendrame, per questo importantissimo riconoscimento. La poesia per me è la chiave di accesso al mio mondo interiore: racconto le mie emozioni e i miei sentimenti in cui, spero, anche altri possano emozionarsi e riconoscersi.