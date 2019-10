Poste italiane: emessi oggi due francobolli celebrativi di Europa 2019

Poste Italiane comunica che oggi 4 ottobre 2019 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico due francobolli celebrativi di Europa 2019, relativi al valore della tariffa B 50g pari a 2,60€ per il francobollo dedicato al Cardellino e al valore della tariffa B pari a 1,10€, per il francobollo dedicato all’Aquila di Bonelli.

Tiratura: due milioni di esemplari per ciascun francobollo

Fogli da quarantacinque esemplari

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura di Gaetano Ielluzzo.

Le vignette raffigurano due specie di uccelli tra i più rappresentativi, e in particolare: due cardellini poggiati sui fusti di una pianta di cardo fiorito e due Aquile di Bonelli, rispettivamente su una roccia e in volo. In entrambe le vignette è riprodotto il logo “Europa”.

Completano ciascun francobollo le leggende “CARDELLINO” e “AQUILA DI BONELLI”, la scritta “ITALIA” e le indicazioni tariffarie “B 50 G“ e “B”.

L’annullo primo giorno di emissione per il francobollo dedicato al Cardellino è disponibile presso l’ufficio postale di Roma Eur, mentre per il francobollo dedicato all’Aquila di Bonelli è disponibile presso l’ufficio postale di Ostia Lido (RM).

I francobolli ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

E’ stato realizzato un folder in formato A4 a tre ante contenente i due francobolli, le cartoline affrancate ed annullate e le due buste primo giorno di emissione, al costo di 20€.