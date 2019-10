Poste Italiane: emessi, in data 10 ottobre, quattro francobolli ordinari dal MiSE

Le carattieristiche dei quattro francobolli

Tiratura: quattrocentomila esemplari per ciascun francobollo. Fogli da ventotto esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzettisti: Claudia Giusto per il francobollo dedicato a Troia; Isabella Castellana per i francobolli dedicati a Saluzzo e Portoferraio; Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Orbetello.

Le vignette

Vignette: ciascuna raffigura, entro una cornice lineare che contraddistingue i francobolli dedicati alle località turistiche, una caratteristica veduta paesaggistica e precisamente:

Troia, un particolare con la Cattedrale di Santa Maria Assunta di cui è raffigurato, in alto a destra, il magnifico rosone duecentesco;

Portoferraio, un panorama in cui si evidenzia, in primo piano, la Torre della Linguella, uno degli elementi architettonici caratteristici;

Orbetello, una veduta aerea della cittadina adagiata nel cuore dell’omonima laguna;

Saluzzo, sullo sfondo del massiccio montuoso del gruppo Monviso, un paesaggio notturno del paese in cui spiccano la Torre Civica e il campanile della chiesa di San Giovanni.

Completano i francobolli le leggende “TROIA”, “PORTOFERRAIO”, “ORBETELLO”, “SALUZZO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Dove acquistare i quattro francobolli?

Gli annulli primo giorno di emissione sono disponibili presso l’ufficio postale di Troia (FG); l’ufficio postale di Portoferraio (LI); l’ufficio postale di Orbetello (GR) e presso l’ufficio postale di Saluzzo (CN).

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

E in Sardegna?

In Sardegna, i francobolli e i prodotti filatelici correlati, possono essere acquistati presso gli sportelli filatelici situati negli uffici postali di:

Cagliari Centro – Piazza del Carmine, Cagliari Succursale 10 – Via San Benedetto 57/a;

Oristano Centro – Via Mariano IV d’Arborea 14;

Nuoro Centro – Piazza Crispi, Macomer – Via Gramsci 2;

Sassari Centro – via Brigata Sassari 13;

Sassari Succursale 5 – via Luna e Sole 8/A;

Alghero Centro – Via Carducci 35;

Olbia centro – Via Acquedotto 5 ed Arzachena – Viale Costa Smeralda 159.

I folder in formato A4

Per l’occasione sono stati realizzati quattro folder in formato A4 a tre ante al costo di 20€ ciascuno.

Folder Troia (FG): contiene il francobollo di emissione, il francobollo della Regione Puglia emesso il 29/4/2006, la cartolina, la tessera e la busta primo giorno di emissione.

Folder Portoferraio (LI): contiene il francobollo di emissione, il francobollo della Regione Toscana emesso il 29/4/2006, la cartolina, la tessera e la busta primo giorno di emissione.

Folder Orbetello (GR): contiene il francobollo di emissione, il francobollo della Regione Toscana, emesso il 29/4/2006, la cartolina, la tessera e la busta primo giorno di emissione.

Folder Saluzzo (CN): contiene il francobollo di emissione, il francobollo della Regione Piemonte emesso il 29/4/2006, la cartolina, la tessera e la busta primo giorno di emissione.