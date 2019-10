Poste Italiane: a Siapiccia e Sennariolo (OR) aprono i nuovi ATM Postamat

Alle piccole cerimonie di inaugurazione degli ATM Postamat hanno preso parte rispettivamente, oltre ai rappresentanti di Poste Italiane, il Sindaco di Siapiccia Raimondo Deidda, il Sindaco di Sennariolo Gianbattista Ledda, il prefetto della Provincia di Oristano Dott.Gennaro Capo e il Capitano Massimo Fornasier, Comandante della Compagnia Carabinieri di Ghilarza.

La lodevole iniziativa di Poste Italiane – dichiara il sindaco Ledda – relativa all’installazione dello sportello ATM Postamat, nei comuni ormai privi di ufficio postale, dimostra l’interesse concreto della Società verso i paesi più piccoli in via di spopolamento. Il processo intrapreso è di grande importanza strategica per le piccole comunità come la nostra, soprattutto per il fatto che tale azione rafforza il diritto di protezione sociale, ossia quel diritto umano fondamentale, inteso come forma di tutela degli individui, che, come tale, deve essere garantito a chiunque ovunque si trovi. Incrementare i servizi in un piccolo comune è una testimonianza di civiltà, in quanto ciò contribuisce a ridurre i divari tra città e paese, centro e periferia.