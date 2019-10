Poste italiane: a Muros il primo ATM Postamat in un comune del sassarese senza ufficio postale

Un nuovo Atm Postamat è da oggi a disposizione dei cittadini di Muros, il primo installato in un comune del Sassarese senza ufficio postale. Dopo il comune di Tergu, il programma di installazione degli sportelli automatici per il prelievo di contanti prosegue dunque in provincia di Sassari, con una serie di interventi che Poste Italiane ha previsto per i Piccoli Comuni. Alla cerimonia di presentazione dell’ATM Postamat ha preso parte, oltre ad alcuni rappresentanti di Poste Italiane, il Sindaco Federico Tolu.

“Abbiamo accolto con grande positività l’opportunità giunta da parte di Poste Italiane – dichiara il Sindaco Tolu – di poter finalmente usufruire di un servizio tanto basilare quanto efficace, del quale ormai quasi non possiamo fare a meno. Già dopo poche ore dalla messa in funzione dell’ATM Postamat, abbiamo notato una grande affluenza di utenti – non solo residenti – che evidentemente hanno valutato positivamente tale iniziativa che permette loro di evitare di spostarsi presso gli uffici postali dei paesi limitrofi oppure di non recarsi a Sassari per effettuare operazioni contabili che ormai sono divenute quotidiane. Anche questo è un piccolo passo verso lo spopolamento, che va a migliorare la qualità della vita nei piccoli centri come Muros.”

La presentazione dell’ATM Postamat è stata occasione per presentare anche a Muros, come già in altri piccoli comuni sardi privi di ufficio postale, il “portalettere a domicilio”, una speciale figura di postino abilitato ad effettuare, su richiesta e presso il cliente, il pagamento dei bollettini, la ricarica delle sim telefoniche e delle Postepay, l’invio delle raccomandate ed il ritiro della corrispondenza preaffrancata.

Con l’ATM Postamat i cittadini potranno, in automatico, effettuare il pagamento delle principali utenze, dei bollettini e le ricariche, oltre che prelevare denaro contante e consultare il saldo e la lista dei movimenti del proprio conto corrente.

Il programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani promosso da Poste Italiane prosegue quindi in Sardegna e prevede ulteriori interventi nei prossimi mesi. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. Tutte queste iniziative sono coerenti con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.