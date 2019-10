Progetti

Porto Torres: gli adolescenti in vacanza senza smartphone grazie a Max Dance

Il progetto della Asd Max Dance, sostenuto dalle Politiche sociali, si è svolto ad agosto con ottimi riscontri. Una settimana senza smartphone e senza qualsiasi altro strumento digitale. Solo bagni in mare o in piscina, passeggiate in mezzo alla natura, attività di gruppo e laboratori di arte dello spettacolo.