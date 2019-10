Porto Torres: al via “Comunità educante”, il progetto per supportare le famiglie

Una prima attività rivolta ai docenti si è svolta, nei giorni scorsi, nell’Istituto Comprensivo n. 1 con lo psicologo Manolo Cattari e sarà estesa prossimamente anche agli insegnanti del Comprensivo n. 2.

Questo progetto è una novità e poggia le sue fondamenta sui bisogni emersi durante il convegno sul disagio giovanile – sottolinea l’Assessora alle Politiche sociali, Rosella Nuvoli – da noi organizzato lo scorso anno e a cui hanno partecipato professionisti del settore. Intendiamo promuovere azioni di sostegno verso i soggetti che, a vario titolo, contribuiscono alla crescita dei minori e devono essere in grado di comprenderne i problemi. Gli incontri coinvolgeranno diverse figure che fanno parte della cosiddetta comunità educante. Il nostro obiettivo è combattere la povertà educativa, la dispersione scolastica e far affiorare capacità e competenze dei minori. Per questo occorre la collaborazione di tutti i soggetti che intervengono nel percorso formativo dei ragazzi.

Un nuovo appuntamento è in programma oggi, con la giornata per la sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo in collaborazione con ADMO e Croce Rossa, mentre nelle prossime settimane inizierà un ciclo di incontri riservati ai genitori a cura di Lorenzo Braina, fondatore del Centro per la Creatività Educativa.

In agenda anche la formazione da parte dei professionisti dello Sportello Vittimologia AOU-Uniss di Sassari rivolta a insegnanti, allenatori, forze dell’ordine, assistenti sociali, operatori del Servizio educativo territoriale e del mondo del volontariato. A conclusione delle attività è previsto un convegno rivolto alle famiglie con minori portatori di handicap.