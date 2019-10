Porto Cervo. Un autunno pieno di nuove opportunità con “Smeralda Holding per il Territorio”

Porto Cervo, XX ottobre 2019 – Anche questo autunno si rinnova l’appuntamento con “Smeralda Holding per il territorio”, il programma di iniziative gratuite per la formazione, il lavoro, lo sport, il tempo libero e la salvaguardia dell’ambiente, attraverso il quale Smeralda Holding, società parte di Qatar Holding, individua e promuove progetti per lo sviluppo sostenibile del territorio, contribuendo al benessere della comunità in cui opera. Si tratta di un progetto dinamico, che si arricchisce ogni anno proprio grazie al confronto con i partecipanti, di tutte le età, che con i loro suggerimenti contribuiscono attivamente al perfezionamento delle attività proposte.

La principale novità di quest’anno riguarda l’ampliamento dell’offerta di corsi di lingua: la Sardinia English Academy, lanciata nel 2014 e con oltre 600 persone formate ad oggi, si trasforma in Smeralda Language Academy, con l’introduzione di un corso gratuito di lingua francese per adulti, di 50 ore, con cadenza bisettimanale. Con questo nuovo insegnamento, infatti, Smeralda Holding ha voluto rispondere alle esigenze e alle aspirazioni della comunità, accogliendo una richiesta emersa nel corso dei diversi momenti di confronto e ascolto che accompagnano sempre ogni iniziativa promossa dall’azienda.

Dal 21 ottobre fino a metà dicembre, si svolgeranno anche i tradizionali corsi di inglese rivolti agli adulti, suddivisi in 5 livelli (da principiante a intermedio) di 50 ore ciascuno, ma è prevista un’ulteriore novità con l’attivazione di corsi gratuiti dedicati ai bambini dalla II° alla V° elementare. Questo progetto dedicato ai più piccoli, residenti nei Comuni di Arzachena e di Olbia, avrà la frequenza di un appuntamento a settimana e una durata complessiva di 12 ore.

Al termine di ogni corso è previsto il rilascio di un certificato che attesta il livello di conoscenza della lingue. Inoltre, quest’anno, lo studente con il miglior rendimento del corso di inglese intermedio – che abbia partecipato a tutte le lezioni e superato il test finale – si aggiudicherà un viaggio studio a Malta di una settimana.

Anche lo sport torna protagonista nel calendario di iniziative di Smeralda Holding per il Territorio: dal 15 ottobre ricominceranno le lezioni di tennis per principianti al Cervo Tennis Club e, dal 20 ottobre al 24 novembre, i corsi di golf nel prestigioso Pevero Golf dalla durata di un’ora e mezza ogni domenica.

Per quest’anno, inoltre, al Cervo Tennis Club sono previste delle sessioni di introduzione alla preparazione atletica rivolte ai partecipanti dei corsi di tennis.

Si rinnova così l’impegno di Smeralda Holding per valorizzare la pratica dello sport garantendo ai partecipanti l’opportunità di cimentarsi sul campo insieme a maestri professionisti, imparando i valori sportivi del rispetto reciproco e della collaborazione.

“Attraverso Smeralda Holding per il Territorio intendiamo rinnovare il nostro impegno a contribuire alla crescita sociale della comunità in cui operiamo, con l’obiettivo di migliorare la qualità del tempo libero, del lavoro e dell’ambiente. – ha dichiarato Mario Ferraro, Amministratore Delegato di Smeralda Holding. Il programma infatti sta diventando ogni anno sempre più intenso e trasversale, grazie al dialogo sinergico che si è instaurato con il territorio e con tutte le realtà locali con cui condividiamo la dedizione e l’entusiasmo”.

Per informazioni e adesioni

(se il numero di telefono risulta occupato per l’alto numero di richieste, si consiglia di mandare un’email o un messaggio sms o whatsapp)

Corsi di lingua inglese e francese

Telefono: 391 4719587 (orario ufficio)

Mail: sardiniaenglishacademypcervo@gmail.com

Corsi di Tennis

Telefono: 335 8422613 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00)

Mail: perilterritorio@smeraldaholding.com

Corsi di Golf

Telefono: 0789 958046

Mail: reception@golfclubpevero.com

Smeralda Holding è una società italiana il cui azionista unico è Qatar Holding, braccio operativo di QIA, uno dei fondi sovrani più importanti al mondo, con una capacità di investimento di oltre 250 miliardi di dollari. Smeralda Holding ha un patrimonio immobiliare composto da quattro hotel (Cala Di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Cervo), la Marina di Porto Cervo, un cantiere navale, il Pevero Golf Club, a cui si aggiungono altri asset minori come shops, uffici, appartamenti, bar, ristoranti e 2.300 ettari di terreni di costa. I primi tre hotel del Gruppo sono annoverati tra i 10 hotel con il ricavo medio per camera più elevato al mondo.