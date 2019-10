Pirri. Sabato 12 il convegno “La percezione e l’espressione dei diritti nei nuovi linguaggi”

“La percezione e l’espressione dei diritti nei nuovi linguaggi”, è questo il tema del Convegno seminariale, aperto a tutti, che si terrà sabato 12 ottobre, alle 9:00, nei locali dell’Exmè, a Pirri, in Via Antonio Sanna. Il seminario, rappresenta il momento clou della Giornata Nazionale della Psicologia, dedicata quest’anno al tema fondamentale dei Diritti Universali, e che è stata articolata in due momenti.

“Le manifestazioni espressive con cui comunicare e/o manifestare opinioni, sentimenti, bisogni, ma anche “‘sogni’, perchè no, sono oggi molteplici e in continua evoluzione- ha detto Angela Quaquero, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna- così come l’espressione verbale non è più, da tempo, lo strumento principale di comunicazione. La musica, la poesia, le arti in generale sono da sempre veicolo ‘universale’ di comunicazione, e oggi dobbiamo saper interpretare le nuove forme d’arte e le nuove modalità espressive, con cui soprattutto le giovani generazioni comunicano. “.

Il convegno, coordinato da Alessandro Poddesu, psicologo psicoterapeuta con prevede gli interventi di Silvano Tagliagambe, epist emologo, sultema “Il diritto/ dovere degli adolescenti alla lentezza e ai relativi linguaggi; Bachisio Bandinu, antropologo, su “Nuovi linguaggi, antichi significati”; Loredana Garau,e Franco Sale Musio, psicologi e psicoterapeuti su “Consapevolezza e costruzione di nuove espressioni,percorsi con i giovani adulti”; è previsto poi l’intervento di Cinzia Mura e Daniele Puddu sulla esperienza del Distretto 1 dell’Area Vasta di Cagliari ” Un’occasione di arricchimento del sé”, di cui sono stati protagonisti.

Seguiranno dopo il coffee break gli interventi di Giacomo Giuseppe Romano, Rapper , dottore in Psicologia su “Emozioni e vissuti” e di Manuel Zappadu, rapper, su ” Il Rap per dire di sè”.

II seminario, accreditato per gli psicologi con 4 crediti ECM, è preceduto dal laboratorio di scrittura di un testo rap “Diritti in rap con la Machete Crew” e battle di Freestyle finale, che si terrà venerdì 11 ottobre 2019, ore 14:30-23:00, alla Fiera Internazionale della Sardegna, Cagliari, Padiglione Mediterraneo, Sala Tola Sulis.