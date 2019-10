Pirri. Allo spazio Hermaea va in scena A.A.A. Liocorni Cercasi per la gioia dei piccoli

Domenica 03 Novembre ore 18 allo spazio Hermaea di via Santa Maria Chiara 24a di Cagliari-Pirri

andrà in scena “A.A.A. LIOCORNI CERCASI” del Teatro d’Inverno di Alghero.

Lo spettacolo prende spunto dalla celebre canzone “I due Liocorni”, o meglio “L’arca di Noè”, che tutti conosciamo e mimiamo

anche se in fondo non abbiamo la minima idea di quando l’abbiamo sentita per la prima volta o l’abbiamo imparata!

Il ritornello fa parte di uno di quei frammenti dell’infanzia che ci portiamo da sempre nella memoria.

Ecco allora che Betta-Bè e Gianfo-Fò, in vena di esibizioni canore, devono fare i conti con due Liocorni assenteisti!

La situazione è grave: senza i Liocorni è impossibile completare la canzone.

Dopo vani tentativi per trovare altri animali in grado di sostituirli, si decide di fare un’audizione tra i piccoli spettatori per diventare i nuovi Liocorni!

I piccoli spettatori dovranno superare diversi ostacoli: cantare, ballare e risolvere indovinelli, prove che li faranno diventare i nuovi Liocorni!