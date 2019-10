Personale a Parigi dell’Artista Maria Jole Serreli

Attraverso l’attività dell’Associazione Culturale Ponti x l’Arte (www.pontixlarte.eu) nasce il progetto espositivo “Attitude Italienne” e la collaborazione artistica con la Galleria Espace Le Marais di Parigi. Lo scopo è promuovere la cultura italiana nel suo significato più ampio, formulando con pittura, scultura e fotografia il concetto di “arti e mestieri”. Rinnoveremo ogni anno l’appuntamento con l’Arte italiana, attraverso l’attenta ricerca nel panorama artistico contemporaneo da parte del critico Stefano Bianchi.

La personale di Maria Jole Serreli all’Espace Le Marais di Parigi presenta un nucleo di opere appartenenti a un imponente progetto di elaborazione materico-concettuale, in cui la riflessione sul profondo senso della vita inizia con la ricerca del proprio ikigai e scorre fluidamente dal piano di coscienza personale a quello universale. Accogliendo nel proprio patrimonio culturale alcuni principi delle filosofie dell’Asia orientale, Jole ridefinisce i confini di una personale concezione naturalistica e intimista del mondo, in cui è centrale l’interpretazione simbolica dell’albero quale sintesi espressiva dell’umana condizione esistenziale.

I suoi legni sono uomini alla deriva che hanno affrontato le difficoltà della vita e ne portano il segno sulla pelle sgualcita come lenzuola dagli incubi della malattia, trasportati dalle mareggiate o trasfigurati dal fuoco dell’incendio che rimane vivo nei tratti adusti di un pensiero sofferto. Come foglie, siamo figli dispersi dal vento che ovunque cadano portano con sé la memoria delle proprie radici, prossime al risveglio come semi che ritrovano la propria ragion d’essere (ikigai) semplicemente nel respirare e nel dare respiro all’umanità intera. Flaminia Fanari

L’evento sarà condiviso con alcune realtà commerciali italiane.

Informazioni:

Ingresso libero – dal lunedì alla domenica dalle 15.00 alle 20.00

Métro: ligne 1 Saint Paul / ligne 8 Saint-Sébastien-Froissart / Bus 96, 29

