Ossi: il 19 ottobre, alla discoteca Blu Star arriva il trapper Nashley

Ad esibirsi Nashley, un giovane trapper, membro del collettivo vicentino Sugo Gang che annovera tra i membri anche Mambolosco, Edo Fendy e il produttore Nardi. Insieme a lui, fanno da cornice artisti sardi come Niders, Simosoda e Pummarola, nuovi rappresentati di questo genere molto amato dalle nuove generazioni.

La musica

Partiamo con le premesse: giudicare un artista come Nashley, proveniente dal mondo trap, non è cosa facile, specialmente in un momento come questo, in cui il mercato è invaso da copie e copie di prodotti simili che tentano la scalata al successo, imitando qualcosa che esiste già; ma, grazie a Dio, i suoi testi e la sua musica non sono questo.

O meglio, le sue produzionni non sono una novità né una rivoluzione nel mondo della musica, gli argomenti non sono diversi da quelli portati da molti altri coetanei del giovane vicentino e le produzioni, pur essendo fresche e interessanti, non fanno gridare al miracolo.

Già, detto così non sembrerebbe un buon inizio, eppure la forza di Nashley è proprio questa: non c’è menzogna, il giovane trapper propone al pubblico quello che sa e che vuole fare, non ha problemi a prendere, un po’ di qua e un po’ di la’, quello che gli piace, mescolando e creando nell’insieme un interessante mix di pezzi uniti dal mood che si instaura tra musica e parole, a volte più riflessive, a volte più leggere e spensierate.

L’artista

Nashley Rodeghiero, in arte Nashley, nasce nel 2000 nella periferia di Vicenza. L’artista è parte importante della molto discussa “Sugo Gang”, fondata durante gli ultimi mesi del 2016 assieme a MamboLosco e il produttore Nardi. Nell’estate 2017 l’artista pubblica “Me Lo Sento”, in collaborazione con MamboLosco, raggiungendo fin da subito milioni di riproduzioni e streaming.

Successivamente pubblica il singolo “Bang” e il singolo “Piano Piano Way”, tracce diventate immediatamente virali con 10 milioni di visualizzazioni e definite “Hit Indiscusse” dai più importanti Magazine Hip Hop. Nel 2018, dopo numerose interviste, date live e uscite come “Amerika”, “Baby Lady” e “3D Notte”, l’artista pubblica il suo primo disco firmando con la sua prima realtà discografica.

L’album prende il titolo di “Real”, aggettivo con cui Nashley si definisce e contiene collaborazioni di grosso calibro come Gué Pequeno, MamboLosco, Nardi, Kid Caesar e Danien&Theo. A Dicembre 2018 lancia e promuove il singolo “Nuovi Jeans”, pubblicando il videoclip filmato in Islanda e raggiungendo numeri che superano i suoi record personali: la hit, infatti, raggiunge 12 milioni sul canale digitale youtube.

Apertura delle porte alle ore 23, servizio navetta da Sassari e Alghero. Dopo la performance, si continua ovviamente a ballare nei tre ambienti musicali differenti.