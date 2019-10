Osilo (SS): delegazione bulgara al meeting internazionale “Integrated Social Office”

L’incontro ha avuto per oggetto lo scambio delle buone prassi legate alle politiche sociali e si è tenuto alla presenza di diversi Sindaci dell’Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas, il quale ha come capofila il Comune di Osilo e ha raggiunto negli ultimi anni risultati importanti, che riguardano le problematiche più varie e abbracciano tutte le fasce di età.

La programmazione e il monitoraggio su base territoriale oggi sono fondamentali, ma, per accrescere costantemente la quantità e la qualità dei servizi forniti, occorre creare reti anche a livello transnazionale, confrontando idee, pratiche e metodi, ed è indispensabile accedere ai finanziamenti europei. Il nostro impegno, pertanto, mira tra l’altro ad aprire canali rilevanti in tale direzione – afferma il Sindaco di Osilo Giovanni Ligios.

Il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona Anglona-Coros-Figulinas, coordinato da Mirko Marongiu, è una realtà solida con una mission precisa e la visita della delegazione bulgara, per la quale il consorzio dei Comuni di Dalgopol e di Dolni Chiflik si è avvalso del supporto del project manager Giuseppe Salis, ha permesso di analizzarne attentamente la linea di azione, con l’obiettivo di perseguire ulteriori miglioramenti per garantire standard di vita elevati, anche a chi è più vulnerabile.

Le attività di questi giorni, per cui ha collaborato Barbara Calabrese dell’Ufficio di Piano, hanno visto inoltre il coinvolgimento del Comune di Castelsardo, del Comune di Valledoria, del Comune di Nuoro e del PLUS Nuoro e hanno riguardato alcune strutture specializzate che rappresentano un esempio per l’assistenza e per l’inclusione.