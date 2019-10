Orotelli: incidente sulla SS 129. Intervengono i Carabinieri

Nella mattinata odierna, verso le ore 10:45, i Carabinieri della Stazione di Orotelli, sono intervenuti a seguito di sinistro stradale occorso sulla SS 129 all’altezza km.63.

Nello specifico, la conducente di un’autovettura, 25enne di Bono, per cause in corso di accertamento ma presumibilmente legate al fondo stradale viscido causato dalle piogge, nell’affrontare una curva perdeva il controllo del mezzo per poi ribaltarsi nella cunetta a bordo strada. La conducente e la passeggera fortunatamente rimanevano illese nonostante i gravi danni riportati all’auto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Orotelli per i rilievi del caso e personale Anas per ripulire la sede stradale.

Il traffico veicolare in transito ha subito dei rallentamenti, dopo la rimozione del mezzo e alla rimozione dei detriti e alla messa in sicurezza della strada la circolazione stradale è ripresa regolarmente.