Oristanottobreventi 2019: dal 4 al 31/10, la rassegna in memoria di Peppetto Pau

Questa edizione di Oristanottobreventi rivolge la sua attenzione a uno dei personaggi più cari a Oristano: Peppetto Pau – hanno spiegato il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna, presentando la rassegna insieme ai rappresentanti degli enti, delle istituzioni e delle associazioni che organizzano i tanti eventi in programma. – Quest’anno ricorrono i 30 anni dalla sua scomparsa e i 20 dalla intitolazione dell’Antiquarium arborense, il museo cittadino che lui per tanto tempo gestì con professionalità e amore. Peppetto Pau è ricordato con grande affetto dagli oristanesi e il Comune in questa occasione vuole dedicargli una serie di iniziative per ricordarne lo straordinario impegno culturale.