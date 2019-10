Oristano. Workshop – Pensare come un giocatore di scacchi

“Diversi studi scientifici ed esperienze di giocatori professionisti confermano come la Strategia e la Tattica degli Scacchi si possa applicare anche in contesti extra-scacchistici – spiega il Presidente della Oristano scacchi Andrea Sini -. Qualsiasi lavoro che necessità di gestione e programmazione o ad esempio durante le delicate fasi di una trattativa commerciale sono tutti ambiti in cui si applicano elementi specifici di strategia e di tattica che in molti casi sono simili al modo di pensare e agire di un giocatore di scacchi. Lavoro, Marketing, Politica, Sport, Educazione, per avere successo ci vuole preparazione, creatività, ma anche metodo e un processo di valutazione complesso che deve seguire il filo logico nelle azioni che si compiono per raggiungere l’obiettivo”.

“Il workshop – aggiunge il Presidente Sini – vuole illustrare come giocare il gioco degli scacchi alleni la mente e possa servire per replicare il proprio modo di pensare anche al di fuori delle 64 case della scacchiera”.

Per prenotazioni si può inviare una email a oristanoscacchi@gmail.com oppure compilare il form sul sito della Oristano Scacchi www.oristanoscacchi.org/news/2019/10/14/pensare-come-un-giocatore-di-scacchi