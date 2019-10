Oristano. Scuola civica di musica – Iscrizioni prorogate al 28 ottobre

I termini per la presentazione delle domande per l’iscrizione alla Scuola Civica di Musica di Oristano per l’anno scolastico 2019/2020 sono stati prorogati al 28 ottobre.

La decisione, comunicata ieri all’Assessore alla cultura del Comune di Oristano Massimiliano Sanna nel corso di un incontro con la Commissione Cultura del Consiglio regionale, è stata formalizzata oggi.

Le domande possono essere presentate per l’iscrizione ai corsi di propedeutica, solfeggio, arpa, batteria, chitarra, chitarra elettrica, clarinetto, sassofono, canto lirico, canto moderno, canto corale, fisarmonica, flauto, tromba, trombone, pianoforte, organetto diatonico, launeddas, violino, violoncello, musica d’insieme e musicoterapia;

Sarà inoltre attivato il corso “NATI per la Musica” per i bimbi 0-3 anni.

Per la frequenza alla scuola civica è previsto il pagamento delle seguenti quote:

Quota di iscrizione annuale € 35;

Livello base, amatoriale e avanzato quota mensile di 40 euro (un secondo familiare ha la riduzione del 50%)

Livello di perfezionamento 60 euro mensili

Canto corale 50 euro annuali (non è richiesta la quota di iscrizione, ammissione gratuita per gli allievi che frequentano altri corsi della Scuola)

Propedeutica 100 euro/anno

Master e seminari 60 euro a corso

Musicoterapia 100 euro/anno

Le domande di iscrizione, con allegata la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione

(€ 35,00), devono essere presentate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), nella sede di Piazza Eleonora (Palazzo Scolopi) fino al 28 ottobre 2019.

I moduli di domanda sono disponibili presso l’INFORMACITTÀ, l’URP del Comune di Oristano, la Biblioteca Comunale, nelle sedi comunali aperte nelle frazioni e sul sito istituzionale www.comune.oristano.it