Oristano: sabato 26 ottobre il Workshop “Pensare come un giocatore di scacchi”

Sabato 26 Ottobre, dalle 17 alle 18:30, presso il salone esposizioni “Is Domus” di via Diego Contini, 83, sede del recente torneo internazionale, l’AD Oristano Scacchi organizza un Workshop dal titolo “Pensare come un giocatore di scacchi”.

Il workshop è gratuito ed è destinato anche ai non giocatori.

“Diversi studi scientifici ed esperienze di giocatori professionisti confermano come la Strategia e la Tattica degli Scacchi si possa applicare anche in contesti extra-scacchistici – spiega il Presidente della Oristano scacchi Andrea Sini -. Qualsiasi lavoro che necessità di gestione e programmazione o ad esempio durante le delicate fasi di una trattativa commerciale sono tutti ambiti in cui si applicano elementi specifici di strategia e di tattica che in molti casi sono simili al modo di pensare e agire di un giocatore di scacchi. Lavoro, Marketing, Politica, Sport, Educazione, per avere successo ci vuole preparazione, creatività, ma anche metodo e un processo di valutazione complesso che deve seguire il filo logico nelle azioni che si compiono per raggiungere l’obiettivo”.

“Il workshop – aggiunge il Presidente Sini – vuole illustrare come giocare il gioco degli scacchi alleni la mente e possa servire per replicare il proprio modo di pensare anche al di fuori delle 64 case della scacchiera”.