Oristano. Quasi terminati gli interventi realizzati nell’area di piazza Abruzzi

Nelle scorse settimane erano stati i residenti, attraverso una petizione, a segnalare la necessità di una serie di interventi di manutenzione nella zona. Il Sindaco Lutzu pochi giorni dopo ha incontrato una loro delegazione per conoscere le richieste dalla viva voce degli interessati e immediatamente dopo ha concordato le azioni da realizzare attraverso la società in house Oristano servizi.

“Sono stati sollevati una serie di problemi reali a cui abbiamo cercato di dare una risposta immediata – osserva il Sindaco Lutzu -. In questi due anni siamo già intervenuti con l’illuminazione pubblica, soprattutto in via Calabria. In questi giorni oltre alle pulizie e alla sistemazione del verde abbiamo sollecitato una maggiore vigilanza da parte della Polizia locale per garantire il rispetto della zona a traffico limitato, ma anche per prevenire le azioni dei vandali. Tra le azioni previste c’è anche la messa in sicurezza di un palo dell’illuminazione inclinato a causa dell’urto con un automezzo”.

“Abbiamo realizzato gli interventi più urgenti per rendere vivibile a gradevole la piazza, ma è ovvio che occorrano altre azioni da parte del Comune con il concorso e la collaborazione dei cittadini” conclude il Sindaco Lutzu.