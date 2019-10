Oristano: parcheggi liberi in via Bellini, in seguito al trasferimento della scuola

Lo spostamento nella scuola di via Bellini di 10 classi della scuola primaria di via Cairoli, per i noti problemi di sicurezza di quell’edificio, comporteranno un aumento del traffico veicolare – spiega il Sindaco Lutzu. – 36 dei 54 parcheggi disponibili nel piazzale attiguo alla scuola saranno liberi e questo consentirà di far fronte, almeno in parte, alle nuove esigenze. È una misura utile per favorire la mobilità delle famiglie degli studenti e del personale scolastico che, provvisoriamente, si servirà della scuola di via Bellini.