Oristano, ODG “urgente”: “Stato d’incuria del Cimitero di San Pietro”

in data 20/10/2008 il Consiglio Comunale di Oristano, con la Deliberazione n. 105, ha deliberato la costituzione della Società Oristano Servizi Comunali, interamente partecipata dal Comune di Oristano, nella forma di società a responsabilità limitata con l’obiettivo di ottenere una gestione più efficiente e rispondente ai bisogni dei cittadini di alcuni servizi strumentali all’amministrazione comunale. La costituzione della società, a capitale interamente pubblico, si è basata sul modello delle società in house providing attraverso il quale l’Amministrazione si fa operatrice economica di se stessa. il Comune esercita sulla società un controllo analogo a quello che esercita sui propri uffici, così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di società in house providing;