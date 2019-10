Oristano: il 27 ottobre, concerto di musica barocca al Museo Diocesano

Due i clavicembali sul palco per un emozionante viaggio, che tocca le vette del repertorio clavicembalistico tra Francia, Italia e Germania, con i più eccelsi musicisti dell’epoca, quali Couperin, Frescobaldi, Bach e Haendel.

Virtuosismo e delicatezza che si fondono per una serata che, oltre agli appassionati di musica barocca, affascina per la presenza dei due strumenti e della bravura degli interpreti.

Il concerto è organizzato dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino” in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Oristano.

Biglietti:

Intero: € 8,00

€ 8,00 Soci e under 18: € 5,00

Botteghino il giorno del concerto dalle ore 18:00 c/o il Museo

Informazioni:

Ente Concerti Alba Pani Passino, Via Ciutadella de Menorca – Oristano

Tel. 0783.303966

Cell. 339.8727128

E-mail: info@enteconcertioristano.it

Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook:Ente Concerti Oristano

Programma:

François Couperin (1668 – 1733)

Sonade La Pucelle

(ms. Paris, B. N. F., Rés. Vm7 1156)

Louis Couperin (1626 – 1661)

Prélude à l’imitation de Mr. Froberger

(ms. Bauÿn, Paris, B. N. F., Vm7 674-675)

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Sonate en Do majeur BWV 1061 pour 2 clavecins

[Allegro] – Adagio overo Largo – Fuga

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)

Toccata X. (Il secondo libro di toccate…, Roma 1627)

Johann Ludwig Krebs (1713 – 1780)

Concerto en la mineur pour 2 clavecins

[Allegro] – Affettuoso – Presto

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)

Prelude 1

Händel’s great Coronation Anthem 1

The great Hallelujah in the Messiah 1