Oristano: gli interventi del Comune in vista delle commemorazioni dei defunti

Vialetti ripuliti e ordinati, aiuole e verde pubblico sistemato, cestini e cassonetti posizionati regolarmente.

Il Sindaco Andrea Lutzu ha effettuato un sopralluogo nei cimiteri della città e delle frazioni per verificarne le condizioni alla luce delle segnalazioni dei consiglieri della Civica Oristano.

“La visita nelle strutture cimiteriali era già stata programmata in vista delle prossime festività dedicate ai defunti, ma anche per stabilire misure utili a migliorarne le condizioni di fruibilità durante tutto l’anno – spiega il Sindaco Lutzu -. Le condizioni generali sono più che soddisfacenti se si eccettua qualche piccolo problema che contiamo di risolvere nel giro di pochi giorni”.

“L’attenzione sui cimiteri è alta tutto l’anno – prosegue Lutzu -. Gli interventi, ordinari e straordinari, sono numerosi e lo testimoniano le campagne straordinarie di diserbo per la cura delle aree verdi realizzate sin dall’inizio dell’estate. In questo periodo cerchiamo di fare uno forzo maggiore in considerazione dell’approssimarsi delle giornate dedicate ai defunti, del maggiore afflusso di cittadini e dell’importanza che tutti noi dedichiamo ai luoghi dove risposano i nostri cari”.

I lavori di manutenzione, coordinati dall’Assessore Gianfranco Licheri e realizzati dalla società in house Oristano servizi e dagli operai del cantiere comunale, nei prossimi giorni proseguiranno in città e nelle frazioni con l’ulteriore sistemazione dei vialetti attraverso il posizionamento di ghiaia, la rimozione di eventuali rifiuti e materiale rimanente dalle campagne di diserbo, il completamento della cura delle aree verdi e la riparazione degli ultimi rubinetti rotti.