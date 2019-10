Oristano: entro il 15 novembre la compilazione dei moduli per il REIS

Per poter ricevere la mensilità del mese di giugno 2019 del REIS i beneficiari entro il 15/11/2019 dovranno provvedere alla compilazione di un’autocertificazione integrativa del progetto dell’intervento.

Il modulo di autocertificazione, reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), il Servizio Informacittà e sul sito internet www.comune.oristano.it , dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune di Oristano.

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali il martedì dalle 16:00 alle 18:00 e il venerdì dalle 9:00/12:00.

La disposizione è stata adottata in seguito alla delibera della Regione Sardegna che integra le Linee Guida REIS per il triennio 2018-2020 definendo modalità di erogazione del sussidio REIS in maniera sinergica con le misure nazionali di contrasto alle povertà: Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza.