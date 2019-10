Oristano: due interventi del comune per il diritto allo studio

Il Comune di Oristano ha attivato due interventi per il diritto allo studio.

Entro il 28 novembre dovranno essere presentate le domande per le borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019 e per i buoni libro per l’anno scolastico 2019/2020.

Le borse di studio, ciascuna del valore massimo di 200 euro, sono rivolte agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare abbia un I.S.E.E. inferiore o uguale a 14 mila 650 euro.

I buoni libro, attribuiti in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili, sono rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenti un I.S.E.E. inferiore o uguale a 14 mila 650 euro.

Le domande possono essere presentate agli operatori del front-office del Protocollo del Comune di Oristano a Palazzo Campus Colonna tramite posta certificata all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it o per posta ordinaria all’indirizzo Comune di Oristano, P.zza Eleonora n. 44.

La modulistica da utilizzare è disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.oristano.it , all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) al piano terra di Palazzo degli Scolopi in piazza Eleonora d’Arborea dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì anche dalle 16.00 alle 18.00. Telefono 0783 791337 – 0783 791331. Numero verde 800 652467. Numero verde800652467. E-mail: urp@comune.oristano.it .

Ci si può rivolgere anche al Centro INFORMACITTÀ, in vico Episcopio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 16 alle 19. Telefono0783 791628 – Fax0783 791631. Email: informacitta@comune.oristano.it.