Oristano. Danziamo alla vita – Serata di beneficenza per la Lega italiana lotta ai tumori

Sabato 26 ottobre, a partire dalle 17, nei locali di via Ghilarza 5, il Centro Scuola Danza Oristano scende in campo con la LILT di Oristano per raccogliere fondi per l’acquisto di una cuffia chemioterapica per le donne sottoposte a trattamenti contro i tumori.

Si tratta di un casco refrigerante utile a ridurre la perdita di capelli, migliorando così la qualità di vita durante i trattamenti. La cuffia verrà donata al DH di Oncologia dell’ospedale San Martino di Oristano La serata è organizzata con la partecipazione di 13 scuole di danza che arrivano da tutta la Sardegna e 200 allievi che si esibiranno in una lunga maratona di danza. La manifestazione inizia alle 17 e termina alle 22.30. L’ingresso è libero Programma Ore 17-18 esibizione di latino americano

Ore 19-20.30 esibizione danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e break dance

Ore 21,22,30 esibizioni di assoli e passi a due #ilrosaneicapelli #danziamoallavita Scuole partecipanti ASD Centro Studio Danza Oristano

Scuola di Danza Milene Oristano

ASD Arabesque Oristano

ASD Artist Project Oristano

ASD Netwell Cabras

ASD Spazio Danza Bosa

ASD La Bayadere Arborea

ASD Progetto Danza Senorbi

ASD Amelie Danza Terralba

ASD Infinity Dance Simaxis

ASD Symply Dance Marrubiu

ASD New Dancing Stars Guspini

ASD Noyeleh Dance Academy

Palestra Cali Gym Academy di Oristano