Olbia. “La Famiglia Cresce”: sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi – annualità 2019.

Al fine di perseguire la suddetta finalità, la Regione nel riconoscere la centralità della famiglia quale elemento di sviluppo e risorsa per l’intera collettività, ha avviato una politica di interventi integrati per la tutela della famiglia in tutte le sue problematiche.

La Regione Sardegna con deliberazione di Giunta Regionale n. 39/41 del 03/10/2019, considerate le risorse ancora disponibili, ha deciso di ampliare la platea dei destinatari dell’intervento “La famiglia cresce” ( con esclusione dei nuclei già percettori del contributo nell’anno 2019 in attuazione della Delib.G.R. n. 8/64 del 19 febbraio 2019 ), ammettendo al beneficio anche le famiglie con almeno tre figli, fiscalmente a carico (purché di età non superiore a 25 anni), con un reddito ISEE non superiore a euro 30.000.

Attraverso l’Intervento “La famiglia cresce” si vuole garantire un utile supporto ai nuclei familiari numerosi in quanto maggiormente esposti al disagio e all’esclusione sociale.

AVVISO

Allegato 58.00 KB formato docx

Allegato 31.00 KB formato docx