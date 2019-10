Eventi

Olbia: il 2 novembre, Armen e Giorgio Petrosyan ospiti all’Air Sporting Club

Sabato 2 Novembre, nella palestra Air sporting club in via Dei Tornitori 5 ad Olbia, sede dell’Accademia Petrosyan Olbia diretta dal Tecnico Nazionale Maestro Mario Rama, si svolgerà lo stage con il pluricampione Mondiale di KickBoxing e muay thai Giorgio «The doctor» Petrosyan. Il campione che ha vinto, lo scorso 16 ottobre, il Mondiale (One Champion in Giappone vincendo ben 1.000.000 di dollari).