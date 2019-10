Olbia: 1^ edizione Rassegna letteraria “La città dei libri Olbia”

La città dei libri è dunque una idea di cittadinanza legata al mondo del libro e della cultura, che non a caso nasce a Olbia, che è città di mare e una delle più importanti porte della Sardegna.

Olbia città di mare, rappresentativa di mondi diversi, di una sardità estesa, e persino di cosmopolitismo multietnico, si presenta come luogo di cultura e di sapere, e soprattutto come luogo di confronto.

La finestra sul mare è dunque un’idea di apertura mentale che nasce a Olbia, e considera la Sardegna come punto di osservazione verso l’esterno. Troppo spesso, infatti, in Sardegna ci si rinchiude nella propria storia, nelle proprie vicende, nei propri confini. Il mare, che definisce i contorni dell’isola, a seconda di come lo si intende, può diventare elemento di isolamento o, al contrario, elemento di relazione, di conduzione di saperi e idee, di viaggio.

Pertanto gli incontri con i diversi autori, in questa prima rassegna, sono pensati per provare ad alzare lo sguardo verso l’orizzonte, e a concepire la Sardegna come osservatorio, come luogo di molteplici esperienze storiche e culturali idonee alla migliore comprensione del mondo.

PROGRAMMA:

SABATO 19 OTTOBRE 2019

Introduzione e saluti

Saluti dall’Assessora alla cultura di Olbia Sabrina Serra

Introducono Gianni Cirotto e Fiorenzo Caterini

lettura espressiva di Enrico Firpo

Intermezzo musicale con Sergio Asara (chitarra), Gianni Delitala (violino) e Gabriella De Francesco (sax soprano)

“IL MARE SEGRETO DELLE STELLE”

di Marella Giovannelli

Dialoga con l’autrice Tino Scugugia

Intermezzo musicale (S. Asara, G. Delitala, G. De Francesco)

“SCRITTURA NURAGICA”

di Francesco Masia

Dialoga con l’autore Fiorenzo Caterini

DOMENICA 20 OTTOBRE

Andrea Columbano

Presidente Associazione Poeti Galluresi

Intermezzo musicale (S. Asara, G. Delitala, G. De Francesco)

“L’ESTATE DELLA TEMPESTA”

di Franca Falchi

Dialogano con l’autrice Giovanni Fara e Filippo Pace

Intermezzo musicale (S. Asara, G. Delitala, G. De Francesco)

“LE PIETRE DI GALILEA”

di Salvatore Barrocu

Dialoga con l’autore Silvia Lidia Fancello

Ingresso libero