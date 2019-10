Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Nuoro. Pronta la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre

In relazione alle celebrazioni previste per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, si riportano, di seguito, le informazioni riguardanti le iniziative che saranno messe in campo a Nuoro, in occasione delle due giornate di commemorazione (2 e 4 novembre 2019), coordinate dal Comitato per le celebrazioni delle ricorrenze nazionali, riunitosi in Prefettura nelle scorse date del 9 e del 23 ottobre.