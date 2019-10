Nuoro. Corso formativo su celiachia e intolleranze alimentari

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione sulla corretta preparazione e somministrazione di alimenti per le persone con intolleranze e allergie alimentari e sull’uso del sale iodato, promosso dal SIAN (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) della ASSL di Nuoro, nell’ambito del programma “Promozione della sicurezza nutrizionale” del Piano Regionale di Prevenzione (PRP).

L’evento, che si svolgerà mercoledì 20 novembre, dalle 15.00 alle 19.00 nella sala conferenze dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, è rivolto agli operatori del settore della ristorazione collettiva e dei pubblici esercizi che intendono o devono produrre e/o somministrare alimenti sicuri per consumatori con intolleranze o allergie alimentari.

Durante il corso gli esperti del SIAN offriranno agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) la possibilità di ampliare le conoscenze per aumentare la sicurezza delle persone con intolleranze e/o allergie alimentari che consumano alimenti e bevande fuori casa, e per sensibilizzare sull’importanza dell’utilizzo, per tutti, del sale iodato al fine di prevenire le patologie da carenza iodica. In particolare saranno affrontate: tematiche inerenti la legislazione alimentare di settore; obblighi e responsabilità degli OSA; dieta senza glutine, etichettatura e allergeni; come effettuare le procedure di autocontrollo per gestire il rischio glutine e allergeni.

Per iscriversi basterà compilare la scheda d’iscrizione all’interno della brochure informativa, reperibile sul sito www.aslnuoro.it (menù laterale destro: Servizi Sanitari > Igiene degli alimenti) e inviarla alla segreteria del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASSL di Nuoro entro il 31 ottobre 2019, presso il Poliambulatorio (Ex INAM) di via Alessandro Manzoni 28, 1° piano – 08100 Nuoro

Tel. 0784 240159 (h. 9-13 dal lunedì al venerdì)

Fax 0784 240020

Indirizzo di posta elettronica: sian.nuoro@atssardegna.it

PEC: serv.sian@pec.aslnuoro.it

L’ammissione avverrà secondo l’ordine di protocollo di ricevimento della domanda, con priorità per gli addetti alla ristorazione collettiva.

Ai partecipanti in regola con la frequenza sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.