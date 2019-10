Nuoro: agli arresti domiciliari il Sindaco di Macomer Antonio Onorato Succu

Il Prefetto di Nuoro, Dr.ssa Anna Aida Bruzzese, con provvedimento in data di ieri 4 ottobre, in conseguenza dell’ordinanza del GIP presso il Tribunale Ordinario di Oristano, emessa in data 27 /9/2019 ed eseguita il 3 ottobre scorso, che ha disposto la misura coercitiva degli arresti domiciliari ex art.284 c.p.p. nei confronti del Sig. Antonio Onorato SUCCU, attuale Sindaco di Macomer (NU), ha accertato la sospensione di diritto dalla carica del predetto amministratore ai sensi dell’art.11, comma 2 del Decreto Legislativo 31/12/2012 n.235 ( Legge Severino).