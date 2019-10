Norbello, nuova illuminazione a Led: risparmio energetico e servizio migliore

Il tutto con una riduzione delle emissioni di gas serra e con un consumo di energia inferiore per circa il 62% (85 mila kwh all’anno). L’intervento è stato eseguito dall’azienda Menowatt Ge SpA di Grottammare (Ascoli Piceno), tra i leader nazionali nell’ambito della green economy e della smart city.

In precedenza avevamo organizzato alcuni interventi del genere, ma soltanto adesso possiamo dire che i lavori sono organici e riguardano tutto il paese – commenta l’assessore di Norbello, Andrea Carta. – Inoltre in alcune zone, come nell’area P.I.P., abbiamo installato nuovi punti luce, prima assenti. Il tutto senza aumentare i costi della bolletta energetica per il Comune: Menowatt ha effettuato i lavori a suo carico, mentre la nostra comunità ha in questo momento un sistema di pubblica illuminazione efficiente, sicuro e ambientalmente più compatibile – conclude l’assessore.