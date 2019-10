Neoneli (OR): lo chef Fabio Vacca vince l’edizione 2019 de “Sa Fregulada”

Lo chef del ristorante Chia Laguna si è imposto nella competizione gastronomica, tutta giocata sull’interpretazione della caratteristica pasta sarda di semola di grano duro, che ha visto sfidarsi tra i fornelli altri sette cuochi provenienti da tutta l’isola:

Andrea Atzori (ristorante La Rinascente, Cagliari);

Giacomo Cicalò (sous chef Frades Bottega, Porto Cervo);

Cristian Deriu (ristorante Hub, Macomer); Davide Diana, Mattia Pippia (ristorante Craf, Oristano);

William Pitzalis (chef del Cagliari Calcio);

Nicolò Vellino (Dolci Sfizi, Macomer).

Fabio Vacca si è imposto con un’interpretazione della pezza imbinada, un piatto tipico del suo paese (Bonarcado) ma in versione vegetariana, con i funghi e un formaggio a pasta filata, conquistando così le preferenze della giuria composta da:

Dario Cappelloni (collaboratore della Guida Essenziale ai vini d’Italia – Doctor Wine);

Paolo Zaccaria (critico gastronomico del Gambero Rosso);

Luciano Tona (responsabile della didattica della Scuola Internazionale di Cucina Alma);

Erica Battellani (autrice di Via dei Gourmet);

Tommaso Fratini (executive chef Rimessa Roscioli, Roma);

Leonardo Lucarelli (chef e scrittore);

Giuseppe Carrus (collaboratore della guida Gambero Rosso);

Maurizio Valeriani (collaboratore della guida Vinodabere);

Guido Murtas (docente di formazione professionale alberghiera).

Se il tema di questo appuntamento è la fregula – ha spiegato Luciano Tona a nome della giuria – è ovvio che il metro del giudizio guarda a chi valorizza, ha valorizzato o ha interpretato la fregula nel migliore dei modi. Quando si mette al centro del progetto un prodotto, è quel prodotto che si deve valorizzare. L’accompagnamento serve solo a dare valore al prodotto.

Insieme al plauso della giuria, Fabio Vacca, il secondo classificato Cristian Deriu e il terzo Davide Diana, hanno portato a casa i premi in palio per questa edizione di “Sa Fregulada”: un cestino di prodotti tipici e un piatto in terracotta realizzato ad hoc dalle ceramiche Terrapintada di Bitti.

Tra gli altri chef in gara, una menzione particolare è andata a Nicolò Vellino (Dolci Sfizi, Macomer) perché, come ha spiegato Paolo Zaccaria nel corso delle premiazioni: