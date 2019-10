Nel 2020 no alla VI edizione della manifestazione sportiva MTB non Stop e Myland Trail Running

Il Consorzio Due Giare (Albagiara, Assolo, Baradili, Curcuris, Gonnosnò, Nureci, Pompu, Senis, Sini,

Usellus e Villa Verde) ha ideato, finanziato ed organizzato a partire dall’anno 2014 la manifestazione sportiva

denominata MyLand MTB NON STOP di valorizzazione cicloturistica del territorio nell’ambito del progetto

“MyLand”.

Evento che nel corso delle varie edizioni susseguitesi a cadenza annuale con coinvolgimento di numerosi appassionati Bikers e a partire dall’edizione del 2018 ha visto l’organizzazione della Myland Ultra Trail che prevedeva agli iscritti la possibilità di partecipare a piedi, di corsa o camminando, sulla lunghezza dei 120 Km, seguendo gli stessi principi e le regole valide per la partecipazione alla MyLand MTB NON STOP.

La manifestazione con l’attuale format, ha coinvolto gli Enti locali, amministrazioni pubbliche e associazioni dei

territori interessati anche al di fuori dei confini territoriali del Consorzio Due Giare, promuovendo le potenzialità degli stessi secondo lo spirito che ha determinato la nascita del progetto MYLand.

Nello stesso arco temporale e nell’ambito del territorio della Regione Sardegna, altri Enti ed Associazioni hanno

realizzato numerose manifestazioni sportive avente ad oggetto la valorizzazione dei ambientale e culturale dei

territori mediante eventi sportivi di cicloturismo. In considerazione di questo fatto l’iniziativa “pioneristica”

organizzata e realizzata dal Consorzio Due Giare ha ancora maggior risalto e valore.

L’Amministrazione del Consorzio ha ferma la volontà di portare avanti la manifestazione MTB NON STOP e

Myland Ultra Trail, con l’unico obiettivo di garantire un elevato standard di qualità dell’evento ed un format

innovativo tali da suscitare ed accrescere un sempre maggior interesse.

Il Consorzio Due Giare, alla luce delle considerazione sopra esposte, sta’ progettando il prossimo evento

sportivo culturale per dargli un organizzazione tale da garantire format innovativo ed in grado accrescere la già

elevata qualità dell’evento e che possa inserirsi in un calendario delle manifestazione ciclo turistiche più ampio

di quello regionale.

Questa attività progettuale richiede, però, un notevole sforzo sia economico che organizzativo che non

consente al Consorzio Due Giare di garantire la realizzazione della VI edizione di MyLand MTB non stop

edizione 2020.

In considerazione di quanto esposto precedentemente l’Ente rende noto che non verrà realizzata nel 2020 la VI

edizione della manifestazione sportiva MTB NON STOP e MYLAND TRAIL RUNNING.