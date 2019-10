Nainggolan:”Il gol è per Claudia”

Alla Sardegna Arena il centrocampista belga si è preso la scena e ha condotto i rossoblù alla vittoria. Un gol meraviglioso all’incrocio dei pali con dedica alla moglie che sta lottando contro la malattia.

Radja Nainggolan in grande spolvero conquista i tifosi sardi che lo applaudono dopo una gara pressoché perfetta, rappresentata alla perfezione dal gol. Il giocatore, però, non ha dubbi per la dedica:“Il gol è per Claudia.E’ un momento particolare per lei”. La moglie, Claudia Lai, lo scorso 11 luglio aveva comunicato tramite un post su Instagram di avere un tumore. Una notizia che ha profondamente segnato la famiglia.

Per aiutare la moglie, Nainggolan aveva chiesto all’Inter di voler andare soltanto in due destinazioni: Roma o Cagliari. Proprio in merito al suo ritorno in rossoblù dice:“A Cagliari mi hanno riaccolto come un figlio adottivo. Siamo contenti della prestazione”

Al momento il Cagliari si trova al quinto posto a quota 14 punti. Tanti sono i sogni della squadra, ma al momento Nainggolan vuole rimanere con i piedi per terra: “Dobbiamo salvarci, poi chissà dove possiamo arrivare. Non siamo partiti bene, ma ce l’aspettavamo, non era facile con così tanti giocatori nuovi. Adesso stiamo raccogliendo buoni risultati, e la classifica sta parlando. Tornare a Cagliari è stata una scelta facile, mi hanno riaccolto come un figlio adottivo”.