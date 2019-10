Musica: pubblicato il nuovo videoclip di Antonio Pignatiello

Con “Sembra quasi domenica” emerge l’esigenza dell’artista di raccontare l’omologazione di una società che sembra aver ormai smarrito la propria personalità, figlia di un consumismo e di un capitalismo dilagante tra l’indifferenza generale e un buonismo apparente che non lascia segno.

“Sembra Quasi Domenica” parla della pochezza di valori con cui ci siamo abituati a convivere, per sfociare poi in una vita nevrotica e piena di sentimenti vuoti e apparenti.

Il vuoto di idee e di valori, che sembra ormai inarrestabile, potrà esser ancora colmato dalla bellezza e dalla musica ed è proprio questo l’intento di “Sembra quasi Domenica” e del nuovo lavoro di Antonio Pignatiello. Un dolce ricordo che riaffiora e non si toglie più dalla mente.

Con “Sembra quasi domenica” ho sentito l’esigenza di raccontare una società liquida e omologata, figlia di un capitalismo e neoliberismo imperanti, tra l’indifferenza generale e un buonismo che pacifica gli animi, ma solo in apparenza. La violenza verbale si riversa sui social, rimbalza sulle tv e si trasforma in odio per il diverso, per poi sfociare inevitabilmente in spiacevoli fatti di cronaca nera. Nel frattempo, i politici, che dovrebbero tutelare i più deboli e che credono di avere la verità in bocca e tutte le risposte giuste, non hanno più nessuno disposto ad ascoltarli. Il risultato è un grande vuoto di idee e di valori. E questa nostra società appiattita e globalizzata si fa molto simile alla faccia più crudele di quell’America senza diritti; ma qui, del grande “sogno americano”, non c’è neppure l’ombra.