E dopo la live release sold out, tenutasi al Bononia Club (BO) nella serata che ha preceduto la pubblicazione dell’album su iTunes e gli store digitali internazionali, i Foschia si apprestano al tour di presentazione che li vedrà ancora sui palchi bolognesi, ma anche su quelli di diversi capoluoghi del Nord Italia.

Prossima data in programma: il release party al Transformer (Cesare Battisti 7, Bologna) il 26 Ottobre prossimo.

Su Youtube è invece disponibile il videoclip de “L’Attimo Infinito” – track numero nove di “Dalla Città al Cielo” che è anche il primo singolo in radio.

I Foschia

Con una carriera musicale iniziata ancora sui banchi di scuola, i Foschia debuttano ufficialmente sul mercato discografico nell’Ottobre 2019 con l’abum “Dalla Città al Cielo”, uscito per la label bolognese Areasonica Records.

Un album innovativo e originale, pur con solidi ancoraggi a un passato musicale di cui i sei ragazzi bolognesi dimostrano una cultura ampia e approfondita; 11 tracce in cui echi di prog e psichedelia si fondono al migliore cantautorato indie, in una originale miscela in cui il rock scandisce il tempo di un viaggio musicale che fa a tratti sognare e a tratti scatenare e muovere la testa.

Giovanissimi, tutti classe 1999 e 2000, i Foschia hanno già conquistato l’affetto di un folto pubblico di fedelissimi che li segue fin dagli albori della loro precoce carriera e, nel loro percorso, non mancano nemmeno le esibizioni su palchi di prestigio, così come il conseguimento di numerosi premi e riconoscimenti.

Primi classificati al Premio GD Factor e al Red Tower, Premio Rotari Club al “Dentro che fuori piove” del Bravo Cafè di Bologna, i Foschia hanno aperto a Il Parto Delle Nuvole Pesanti nell’ambito della rassegna musicale curata da Libera Contro le Mafie, sono da diversi anni ospiti fissi dello storico festival musicale bolognese Hey Joe e in diverse occasioni si sono esibiti sui palchi della manifestazione Pratello R’Esiste del 25 aprile.

