Musica

Musica: è online il video di “Origins” del Detevilus Project

Il Detevilus Project nasce nel 2010 in provincia di Varese da un'idea di Matteo Venegoni, ex chitarrista dei Nekrosun. Convinto per la strada dell'autoproduzione, il progetto prende vita solo nel febbraio 2019, una volta allestito un piccolo studio di registrazione in casa.